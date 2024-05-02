استطلاع داخلي: أغلبية "فتح" تحمّل عباس مسؤولية الانقسام الفلسطيني

وأشارت القناة، إلى أن الاستطلاع الذي يتزامن مع مرور نحو سبعة أشهر على حرب غزة، أكد أن هناك 60% من المنتسبين لحركة فتح على قناعة بأن أداء الرئيس الفلسطيني "سيئ".

وأشار 19% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الأداء "محدود"، فيما يعتقد 20% أن أداء رئيس السلطة الفلسطينية "ممتاز".

وجاء رد العينة المشاركة في الاستطلاع على سؤال "من الشخصية الأكثر تأثيرًا في فتح خلال الحرب؟" كالتالي: قال 30% إن محمد دحلان (القيادي السابق في الحركة) هو الشخصية الأكثر تأثيرًا، وذكر 21% أن الأكثر تأثيرًا هو محمود عباس.

وحلّ مروان البرغوثي، القيادي في فتح القابع في السجون الإسرائيلية، في المركز الثالث، بنسبة 19%، فيما رأى 8% أن ناصر القدوة، ابن شقيقة رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات، هو الشخصية الأكثر تأثيرًا.

واحتل حسين الشيخ (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) المركز الخامس 7%، ثم توفيق الطيراوي (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) بنسبة 3%، وأخيرًا جبريل الرجوب (أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح) بنسبة 2%.