أمير قطر يزور مصر لبحث إنهاء القصف على غزة

التقى أمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الجمعة، وسط آمال في التوسط لتهدئة العنف في قطاع غزة وتقديم المساعدات والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وقال بيان صادر عن مكتب السيسي إن الاجتماع بين الزعيمين سيتناول سبل تهدئة الوضع في غزة وتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع المحاصرين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتأتي زيارة الأمير لمصر بعد يوم من اجتماع رئيس الوزراء القطري مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في الدوحة لمناقشة معالم اتفاق إطلاق سراح المحتجزين ووقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.