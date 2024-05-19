الملك سلمان يخضع لفحوص طبية بسبب ارتفاع في درجة الحرارة

قال الديوان الملكي السعودي في بيان صباح اليوم الأحد، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سيخضع لفحوص طبية بسبب ارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن الملك سلمان سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وأوضح البيان أن الملك سلمان "يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وألما في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".