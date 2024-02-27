السودان.. قلق إزاء سلامة رجل دين اقتاده الجيش إلى جهة غير معلومة

عبَّر حقوقيون وسياسيون في السودان، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم البالغ إزاء سلامة رجل الدين الصوفي الأمين عمر الأمين، الذي اقتادته قوة من الجيش السوداني من منزله إلى جهة غير معلومة.

وقالت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية في بيان صدر عنها إن "مجموعة تتبع للقوات المسلحة السودانية اقتادت شيخ الأمين عمر الأمين وأسرته وبعضًا من أتباعه إلى جهة غير معلومة، قبل أن تطلق لاحقًا سراح أفراد الأسرة فيما ما زال هو وبعض مريديه رهن الاعتقال".

وأشارت إلى أن "اعتقال شيخ الأمين جاء بعد نشره فيديو أوضح فيه تفاصيل ما حدث من إطلاق نار على مسيده من قبل مجموعة تتبع للجيش السوداني قبل اعتقاله بساعات".

وحمَّلت المجموعة الحقوقية، الجيش السوداني "مسؤولية سلامة شيخ الأمين ومن معه"، مطالبة "بالكشف عن حيثيات اقتياده وإطلاق سراحه فورًا".

من جهته، قال القيادي بتنسيقة "تقدم" خالد عمر، إن "اعتقال شيخ الأمين يأتي في سياق الجنون الكامل الذي ضرب البلاد عقب اندلاع الحرب الجارية، حيث يتم قلب كل الحقائق رأسًا على عقب، وتجريم أمثال شيخ الأمين، رغم أنه وقف ومريديه وقفة أسطورية جعلت من مسيده ملاذًا للمستجيرين من نار القتال، حيث وفَّر الغذاء، والعلاج، والمأوى، واعتزل الفتنة كليًا".