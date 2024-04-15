بلينكن: لا نريد التصعيد لكننا سنواصل الدفاع عن إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن لا تريد تصعيداً مع طهران، لكنها "ستواصل الدفاع عن إسرائيل وحماية طواقمها في المنطقة"، وذلك بعد الهجوم الذي شنته طهران ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق.

جاءت تصريحات بلينكن في مستهل اجتماع مع نائب رئيس الوزراء العراقي محمد علي تميم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

بينما قال تميم إن العراق يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وأضاف في بداية اجتماع لجنة التنسيق الأمريكية-العراقية العليا في واشنطن، أن "حكومة العراق تحذر من أن يتحول التصعيد في المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا تهدد الأمن والسلامة الدوليين".

وتابع: "ولذلك ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قواعد العمل الدبلوماسي وكذلك القوانين الدولية". حسب وكالة "رويترز".