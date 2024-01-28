ميليشيات عراقية تستهدف منشأة بحرية إسرائيلية

أعلنت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عددًا من الميليشيات المدعومة من إيران، الأحد، استهداف منشأة بحرية إسرائيلية شمال الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الميليشيات، في بيان لها، أنه "تمت مهاجمة منشأة زفولون البحرية داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطائرات المُسيّرة، وتمت إصابة الهدف بشكل مباشر"، دون كشف مزيد من التفاصيل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت الفصائل المسلحة في العراق عشرات الهجمات، بواسطة طائرات مُسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا، على أهداف ومصالح أمريكية في كل من العراق وسوريا، ردًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.