"مباحثات المنامة" تنعش آمال السودانيين بوقف الحرب

وقالت "رويترز" إن 3 اجتماعات تمت بين الطرفين، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، في البحرين، في أول تواصل على هذه الدرجة بين الجانبين المتحاربين في الصراع المستعر منذ 9 أشهر.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين اتفقا مبدئيًا على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه، وأنه من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار، لكن اجتماعًا للمتابعة تأجل الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه المحادثات في وقت كانت فيه المعارك بين الطرفين مشتعلة في عدد من جبهات القتال في الخرطوم وغرب كردفان والفاشر شمال دارفور، مع تحشيد مستمر للجيش على الحدود الجنوبية لولاية الجزيرة وسط السودان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كما أن أعداد الفارين من الحرب في تزايد مستمر، حيث أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، يوم الثلاثاء، أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح نحو 8 ملايين شخص.

وتعليقًا على المحادثات التي جمعت بين الجيش وقوات الدعم السريع، قال عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم" صالح عمار، إنها "خطوة يجب دعمها وتشجيع الأطراف المتحاربة على المضي قدمًا فيها".

وأوضح عمار في تصريح لـ"إرم نيوز" أن على القوى المدنية والسياسية التعبير عن دعمها وتشجيع المباحثات وكل ما من شأنه أن يسهم بوقف الحرب، والاستمرار في الضغط من أجل إشراك القوى المدنية في هذه المباحثات وضمان اتساق نتائجها مع مطالب وتطلعات الشعب السوداني.