خبراء: حماس توظف الهجوم الإيراني لإبرام أفضل صفقة مع إسرائيل

أكد محللون سياسيون، أن حركة حماس ستبذل جهداً من أجل الاستفادة سياسياً من الهجوم الإيراني، الذي نفذ الليلة الماضية ضد إسرائيل، مؤكدين أنها ستعمل على التشدد بمطالبها من أجل التهدئة في قطاع غزة.

وقبل الهجوم الإيراني على إسرائيل بساعات، سلمت حماس ردها على مقترح للتهدئة للوسطاء المصريين والقطريين، أكدت فيه تمسكها بجميع مطالبها، وهي: وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من غزة، وعودة النازحين، وتكثيف المساعدات، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وأكدت إسرائيل، أن "حماس رفضت أحدث مقترح لاستعادة الرهائن، وأنها ستواصل تحقيق أهدافها في غزة بكامل قوتها"، مبينة أن "الحركة تحاول استغلال التوترات مع إيران، وتصعيد الصراع على المستوى الإقليمي".

فرصة ذهبية

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، سعيد زيداني، أن حماس ستعمل بكل قوتها من أجل الاستفادة سياسياً من الهجوم الإيراني على إسرائيل، وستبدأ بالتشدد أكثر بمطالبها المتعلقة بالتوصل لاتفاق شامل، خاصة وأنها أمام فرصة ذهبية".