"واشنطن بوست": غرف الأخبار الأمريكية محبطة بشأن تغطية حرب غزة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، رسالة تكشف الانقسامات والإحباط داخل غرف الأخبار الأمريكية بشأن كيفية تغطية الصراع في غزة.

وقالت الصحيفة، إن الرسالة التي وقعها 750 صحفيا تنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب على غزة وتدين قتل إسرائيل للصحفيين.

وأضافت أن الرسالة ضمت صحفيين يعملون في رويترز ولوس أنجلوس تايمز وبوسطن غلوب وواشنطن بوست.

وحمّلت الرسالة غرف الأخبار المسؤولية عن الخطاب اللاإنساني الذي يبرر التطهير العرقي للفلسطينيين.