المقداد: سوريا على "استعداد تام" لحرب مع إسرائيل

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن بلاده "على استعداد تام" لخوض حروب مع إسرائيل، كما فعلت في الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عزا المقداد أسباب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا إلى "مقاومتها لهذا الكيان ومخططاته منذ إقامته على أرض فلسطين واحتلاله للأراضي العربية". حسبما نقلت وكالة "سانا" عن المقداد.

وأشار المقداد إلى الحروب التي خاضتها سوريا مع إسرائيل قائلاً إنها "على استعداد تام لخوض حروب أخرى تقرر فيها سوريا متى وأين وكيف". وشدد على أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري أولوية ومهمة مقدسة للشعب السوري".