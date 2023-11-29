الصليب الأحمر لـ"إرم نيوز": ثمَّة صعوبات في إيصال المساعدات لشمال القطاع

أكّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها تواجه صعوبات في إيصال المساعدات لشمال قطاع غزة، منذ بداية الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس" قبل أيام.

وقال الناطق باسم اللجنة في غزة، هشام مهنا، إن "صعوبات يواجهها الصليب الأحمر منذ بداية سريان مفعول وقف إطلاق النّار، لم تمكننا من الوصول إلى شمال القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان لعدة أسباب".

وأضاف مهنا، في حديث لـ"إرم نيوز": "أهمّ تلك الأسباب عدم توفر الإمكانيات اللوجستية للوصول للشمال بسبب نقص الوقود وعدم دخول القدر الكافي من المساعدات لغزة عبر الممر الآمن للجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى أنّ "الصليب الأحمر ينتظر دخول المساعدات الخاصة به وفريق آخر أيضًا لمساندة الفرق الموجودة في الميدان. لم نكن طرفًا بمفاوضات وقف إطلاق النار وما نقوم به هو تنفيذ مهمتنا وفق ما هو متفق عليه".

وتابع مهنا "الصليب الأحمر يعمل على زيادة الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وتسهيل إطلاق سراح ونقل مَن يتم الإفراج عنهم من قطاع غزة إلى السلطات المعنية، ونقل الفلسطينيين المفرج عنهم وتسليمهم للسلطات الفلسطينية".