البنتاغون: إيران زوّدت الحوثيين بـ"ترسانة متنوعة" من الأسلحة

كشف تقرير استخباري أمريكي أن إيران زوّدت ميليشيا الحوثيين بـ"ترسانة متنوعة" من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ كروز، منذ عام 2015.

وأوضح تقرير جديد لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA) نشرته شبكة "CNN" أنه بين عامي 2015 و2023، اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها 18 سفينة إيرانية على الأقل كانت تحاول تهريب أسلحة إلى الحوثيين.

وبيّن التقرير أن تلك الشحنات تحتوي على مكونات صواريخ بالستية وطائرات دون طيار وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلًا عن آلاف البنادق الهجومية.

وكشف التقرير أن ميليشيا الحوثيين استخدمت صاروخَ "عاصف" البالستي المضاد للسفن ضد ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عمان منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقاً لتقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية، يبلغ مدى الصاروخ 250 ميلاً، وتبلغ حمولته أكثر من 1000 رطل. وهو مطابق تقريبًا للصاروخ الإيراني المضاد للسفن فاتح-110.