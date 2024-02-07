البنتاغون: إيران زوّدت الحوثيين بـ"ترسانة متنوعة" من الأسلحة
كشف تقرير استخباري أمريكي أن إيران زوّدت ميليشيا الحوثيين بـ"ترسانة متنوعة" من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ كروز، منذ عام 2015.
وأوضح تقرير جديد لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA) نشرته شبكة "CNN" أنه بين عامي 2015 و2023، اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها 18 سفينة إيرانية على الأقل كانت تحاول تهريب أسلحة إلى الحوثيين.
وبيّن التقرير أن تلك الشحنات تحتوي على مكونات صواريخ بالستية وطائرات دون طيار وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلًا عن آلاف البنادق الهجومية.
وكشف التقرير أن ميليشيا الحوثيين استخدمت صاروخَ "عاصف" البالستي المضاد للسفن ضد ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عمان منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
ووفقاً لتقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية، يبلغ مدى الصاروخ 250 ميلاً، وتبلغ حمولته أكثر من 1000 رطل. وهو مطابق تقريبًا للصاروخ الإيراني المضاد للسفن فاتح-110.
وقال التقرير إن صاروخ قدس -4 ، وهو صاروخ كروز للهجوم الأرضي أطلقته ميليشيا الحوثيين، هو مشتق من صاروخ "بافيه" الإيراني. ويشترك الصاروخان في ميزات مماثلة، بما في ذلك المحرك والزعانف الخلفية والمعزز.
وأفاد التقرير بأن ميليشيا الحوثيين استخدمت صواريخ القدس لمهاجمة إسرائيل، ويتطابق حطام صاروخ الحوثي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي مع حطام صاروخ إيراني أطلق على المملكة العربية السعودية في عام 2019.
وأشار التقرير إلى السمات "شبه المتطابقة" بين صاروخ أرض-جو التابع لميليشا الحوثيين والصاروخ 358 الإيراني .
كما استخدمت ميليشيا الحوثيين صاروخ "صقر" لمهاجمة طائرات أمريكية دون طيار بالقرب من اليمن وفي خليج عمان.
وتوفر وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA) معلومات عسكرية لوزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات، وفقًا لموقعها على الإنترنت.