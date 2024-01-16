الجيش الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيًّا في الضفة الغربية

شنّت قوات من الجيش الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة، شملت نحو 23 فلسطينيّا، في مناطق عدة من أراضي الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وشملت الاعتقالات، خمسة فلسطينيين من بلدة يعبد في محافظة جنين، واثنين آخرين من مدينة قلقيلية، و11 مواطنًا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

كما أصيب مواطن بالقدم، واعتُقل آخران، خلال اقتحام نابلس. وفي بلدة ريما، جرى اعتقال شاب من بلدة بيت ريما، ضمن محافظة رام الله، كما اعتُقل أسير سابق في السجون الإسرائيلية، وهو عطا حازم الريماوي.