الجيش الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيًّا في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيًّا في الضفة الغربية
شنّت قوات من الجيش الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة، شملت نحو 23 فلسطينيّا، في مناطق عدة من أراضي الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية، منذ فجر اليوم الثلاثاء.
وشملت الاعتقالات، خمسة فلسطينيين من بلدة يعبد في محافظة جنين، واثنين آخرين من مدينة قلقيلية، و11 مواطنًا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
كما أصيب مواطن بالقدم، واعتُقل آخران، خلال اقتحام نابلس. وفي بلدة ريما، جرى اعتقال شاب من بلدة بيت ريما، ضمن محافظة رام الله، كما اعتُقل أسير سابق في السجون الإسرائيلية، وهو عطا حازم الريماوي.
واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، مدينة رام الله، ودهمت منزلًا، كما اقتحمت حي "بطن الهوى" بالمدينة، وحاصرت إحدى البنايات في الحي.
وفي الضفة الغربية كذلك، هاجم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية لـوكالة "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين، المسلحين، هاجمت مركبات المواطنين في البلدة، وقامت بتكسير زجاج بعضها، وألحقت أضرارًا فيها.