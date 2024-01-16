انتخابات تايوان تُلقي بظلالها على القرن الأفريقي

مثّلت الانتخابات الرئاسية في تايوان مناسبة لنشوء مواجهة دبلوماسية جديدة بين الصومال وإقليم أرض الصومال، ملقية بظلالها على منطقة القرن الأفريقي.

ويدور خلاف بين الصومال وأرض الصومال منذ أسبوعين، منذ توقيع اتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، يمنح أديس أبابا حق الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل الاعتراف بحكومة هرجيسا، وقد أدت الانتخابات التايوانية إلى إحياء التحالفات وأنعشت رغبة أرض الصومال في الاستقلال.

وترصد إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها موقف أرض الصومال والصومال من الانتخابات التايوانية. وذكرت وزارة الخارجية في أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عام 1991 في تهنئتها للرئيس التايواني الجديد "تدعم أرض الصومال سعيكم لتحقيق الرخاء والحرية والديمقراطية".

وفي المقابل أشارت الصومال، وسرعان ما تبعتها إريتريا، في بيان صحفي إلى "دعمها الثابت لسياسة الصين الواحدة" مؤكدة احتفاظها مع الصين بعلاقات حول "طرق الحرير".