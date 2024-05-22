الجيش السوداني يقصف مصفاة الجيلي النفطية في الخرطوم (فيديو)

أكدت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الأربعاء، أن الطيران التابع للجيش السوداني قصف مصفاة الجيلي النفطية في العاصمة الخرطوم بالبراميل المتفجرة.

وقالت في بيان لها أن "طيران مليشيات البرهان وفلول المؤتمر الوطني الإرهابي اليوم مصفاة الجيلي للبترول بالبراميل المتفجرة ودمره بالكامل في مسلك تعويضي عن هزائمها المتتالية في جميع محاور القتال بالبلاد".