الجيش السوداني يقصف مصفاة الجيلي النفطية في الخرطوم (فيديو)
أكدت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الأربعاء، أن الطيران التابع للجيش السوداني قصف مصفاة الجيلي النفطية في العاصمة الخرطوم بالبراميل المتفجرة.
وقالت في بيان لها أن "طيران مليشيات البرهان وفلول المؤتمر الوطني الإرهابي اليوم مصفاة الجيلي للبترول بالبراميل المتفجرة ودمره بالكامل في مسلك تعويضي عن هزائمها المتتالية في جميع محاور القتال بالبلاد".
وأضاف البيان أن: "تدمير مصفاة الجيلي للبترول عمل إرهابي بامتياز يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ويكشف مدى الإحباط واليأس الذي وصلت إليه هذه المليشيات الإرهابية التي تختبئ تحت اسم الجيش".
وتابع البيان: "إننا إذ ندين هذا الفعل الجبان نضع الرأي العام المحلي والعالمي أمام مسؤولياته لتصنيف مليشيات البرهان وفلول المؤتمر الوطني جماعة إرهابية يهدد وجودها أمن واستقرار السودان والإقليم والعالم".