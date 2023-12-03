على غرار الاتفاق مع إيران.. هل ينجح العراق بإبرام صفقة أمنية مع تركيا؟

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر توت، لـ"إرم نيوز" إن "العراق يقود، منذ فترة، حوارات غير معلنة وزيارات متبادلة ما بين مسؤولين مختلفين من أجل التوصل إلى اتفاق أمني ما بين بغداد وأنقرة يُوقف العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية".

وبيّن "توت" أن "العراق يريد استنساخ اتفاقه الأمني الأخير مع إيران مع الجانب التركي، وذلك من خلال إبعاد أي تواجد للمسلحين من الحزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي مع تركيا، ونزع السلاح من هذه العناصر، ولكن حتى الآن لا اتفاق رسميًا ونهائيًا بهذا الصدد"، مشيرًا إلى أن "الحوارات مستمرة ما بين الطرفين، خاصة أن أنقرة تريد فرض بعض شروطها خلال هذا الاتفاق".

وأضاف أن "القوات العراقية بالتنسيق مع قوات البيشمركة يمكن لها الإمساك بكامل الحدود مع تركيا ومنع أي أنشطة مسلحة قرب هذا الشريط الحدودي، خاصة أن حكومة إقليم كردستان تدعم أي اتفاق أمني تُبرمه بغداد من أجل إبعاد أي عمليات عسكرية عن الإقليم، فهي قلقة من تصاعد حدة العمليات التركية الجوية، وزيادة التوغل البري داخل العمق العراقي ضمن حدود الإقليم".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية جادة بضبط الحدود مع كافة دول الجوار، وحفظ سيادة العراق، ومنع أي اعتداءات خارجية على سيادة البلاد تحت أي حجة وذريعة مهما كانت، ولهذا وقّعت اتفاقًا أمنيًا مع إيران، وهي تسعى لتكرار هذا الاتفاق مع تركيا".

من جهته قال الباحث في الشأن الأمني والسياسي نزار حيدر، لـ"إرم نيوز"، إن "استنساخ العراق اتفاقه الأمني مع إيران مع الجانب التركي صعب جدًا، خاصة أن أنقرة تدرك عدم قدرة بغداد على إبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني بشكل حقيقي من الشريط الحدودي أو نزع السلاح منها".

وبين حيدر أن "أنقرة تدرك جيدًا أن هناك أطرافًا سياسية وفصائل مسلحة تدعم عناصر حزب العمال الكردستاني، حتى أنها توفر لهم الغطاء لبعض تحركاتهم، ولهذا لن تمضي تركيا بهذا الاتفاق بسهولة دون وجود ضمانات حقيقية تؤكد قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ هكذا اتفاق".