"يديعوت أحرونوت": صعود اليمين المتطرف في أوروبا يخدم إسرائيل

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن صعود "اليمين المتطرف" في أوروبا يصب في خدمة إسرائيل.

وتأخذ نتائج الانتخابات في البرلمان الأوروبي "القارة العجوز" في اتجاه جديد، بفوز أحزاب اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية بزيادة كبيرة في عدد مقاعدها، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة، اليوم الإثنين، إنه بينما يبدو في الوقت الحالي أن اليمين المتطرف لن يفوز بالأغلبية الكاملة في البرلمان، فإنه سيحصل على أكبر عدد من المقاعد.

وبالنسبة لتأثير الانتخابات على إسرائيل، وفقا للصحيفة، فعندما تضعف الأحزاب اليسارية التي تعارضها وتدعم الدولة الفلسطينية، فإن صعود اليمين قد يحد من هذا الاتجاه، لكن كل شيء يعتمد أيضًا على مسألة مدى قرب هذه الأحزاب من روسيا.

وقالت إن تعزيز اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي يساعد إسرائيل؛ لأنه حتى في السنوات الأخيرة نرى أنه كلما كانت الأغلبية في البرلمان الأوروبي أغلبية يمينية، زادت صعوبة تمرير قرارات مناهضة لإسرائيل، على عكس برلمان يتمتع فيه حزب يسار الوسط بالأغلبية.