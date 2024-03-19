6 قتلى وجرحى إثر تفجير "الحوثي" منازل مواطنين في البيضاء (فيديو)

قتل وأصيب 6 مدنيين يمنيين، اليوم الثلاثاء، إثر تفجير ميليشيا الحوثي منازل مواطنين فوق رؤوس ساكنيها، بمديرية رداع، شمال غرب محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز"، إن ميليشيا الحوثي فخخت منزلين طينيين متجاورين يعودان لأسرة واحدة، وفرضت حصارًا على حيّ "الحفرة"، وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، قبل أن تقوم بتفجير المنزلين ما أدى إلى انهيار 4 منازل طينية أخرى، واحد بشكل كامل و3 بشكل جزئي.