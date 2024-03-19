6 قتلى وجرحى إثر تفجير "الحوثي" منازل مواطنين في البيضاء (فيديو)
قتل وأصيب 6 مدنيين يمنيين، اليوم الثلاثاء، إثر تفجير ميليشيا الحوثي منازل مواطنين فوق رؤوس ساكنيها، بمديرية رداع، شمال غرب محافظة البيضاء، وسط البلاد.
وقالت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز"، إن ميليشيا الحوثي فخخت منزلين طينيين متجاورين يعودان لأسرة واحدة، وفرضت حصارًا على حيّ "الحفرة"، وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، قبل أن تقوم بتفجير المنزلين ما أدى إلى انهيار 4 منازل طينية أخرى، واحد بشكل كامل و3 بشكل جزئي.
وذكرت المصادر أن المنزل المنهار بشكل كامل، وقع على رؤوس ساكنيه البالغ عددهم نحو 18 شخصًا، تمكن المواطنون من إخراج بعضهم من تحت الأنقاض.
وبحسب المصادر، قتل وأصيب 6 مواطنين، بينهم نساء وأطفال، 5 منهم في المنزل المنهار بشكل كامل، وطفل آخر في منزل قريب تضرر جزئيًا جراء الانفجار العنيف.
ولم تذكر المصادر عدد القتلى بدقة.
وقالت وسائل إعلام يمنية، إن ميليشيا الحوثي فجّرت منزل أسرة "آل الزيلعي" برداع، انتقامًا من قيام أحد أفرادها بقتل ثلاثة أفراد من عناصر الحوثي، بينهم قيادي أمني، يوم الأحد الماضي، وذلك انتقامًا لمقتل شقيقه قبل عام برصاص مرافقي القيادي الأمني.