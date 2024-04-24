على غرار الحرب الأوكرانية.. أهداف إسرائيل في غزة تنذر باستمرار القتال لسنوات

تنذر الأهداف الإسرائيلية من الحرب على قطاع غزة، والمستمرة منذ 7 أشهر، باستمرارها لسنوات طويلة، ولم يستبعد محللون سياسيون، أن يتكرر سيناريو الحرب الروسية في أوكرانيا، وأن تمتد الحرب في غزة لسنوات.

ووسط مماطلة تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو في مفاوضات التهدئة، بما يحول دون التوصل لاتفاق مع حركة حماس بوساطة إقليمية ودولية، فإنه وبحسب التقديرات، لا تزال إسرائيل غير راغبة في وضع حد للحرب في غزة حالياً، وتعمل على إطالة أمدها، على الرغم من أنها الأطول في تاريخ الجيش الإسرائيلي، وسط تجاهل للمطالب الدولية بوقف القتال.

عملية تستغرق سنوات

وأكد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن "سحق الجيش الإسرائيلي لحركة حماس في غزة قد يستغرق سنوات"، وأنه يتوجب على إسرائيل إعلان النصر على الحركة، والتحول لقتال مختلف يستهدف كبار قادتها.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين أن "إسرائيل لم تدمر حماس ولا تستطيع ذلك، لكنها جعلت احتمال تكرار هجوم السابع من أكتوبر بعيداً"، مبيناً أن الفصائل المسلحة في غزة لا يزال لديها قوات عديدة فوق الأرض وتحتها".

وبحسب المسؤولين، فإن "ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف مقاتل صمدوا في شمال غزة، وأنه من المرجح أن تظل حماس قوة في القطاع حتى عندما ينتهي القتال"، في إشارة لصعوبة القضاء على حكم الحركة في الوقت الراهن.