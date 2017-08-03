محافظ الإسكندرية يكشف عن خطة لتطوير المحافظة الساحلية (فيديو إرم)

أكد محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، أنه لن يكون هناك أي تهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة، موضحًا أن المحافظة تتعامل مع الجميع بصورة واحدة ولا يوجد أي شخص فوق القانون.

وقال لـ “إرم نيوز” إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الجيش والشرطة والمحافظة لإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة، والتعامل مع المعتدي أو المخالف بتسديد مستحقات الدولة أولا ثم التفاوض معه لتوفيق أوضاعه بشكل قانوني واستثماري صحيح.

ومن ناحية أخرى، قال المحافظ إن المحافظة تعمل على صيانة شبكات صرف الأمطار وصفايات المياه ومعدات كسح المياه ورفعها قبل موسم السيول المتوقع أن يبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن هناك عملية تطوير وتجميل شاملة في الإسكندرية لتحتل مكانتها السياحية والأثرية التي تستحقها.

وتتحول مدينة الإسكندرية الساحلية، كل عام، إلى برك من المستنقعات تتسبب في خسائر بشرية ومادية هائلة، بسبب تركيبات خاطئة في شبكة الصرف الصحي؛ ما يثير غضبًا شعبيًا يشن على إثره سياسيون ونشطاء هجوما على الحكومة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك العديد من المشاريع التنموية لجذب أكبر عدد من المستثمرين والسياح مثل تطوير مطار برج العرب مع الجانب الياباني، وتشجيع المستثمرين لافتتاح فنادق جديدة والاهتمام بسياحة المعارض والمؤتمرات.

ولفت إلى أنه سيتم طرح العديد من قطع الأراضي على المستثمرين لاستغلالها في مجال السياحة أو الصناعة أو السكن، كما ستتم مساعدة المصانع التي توقفت لإعادة تشغيلها مرة أخرى مع مد جميع المرافق للمناطق التي لم تصل إليها لعرضها مرة أخرى لاستغلالها صناعيًا.