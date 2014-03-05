السعودية تبدأ التسجيل على القروض السكنية

تبدأ وزارة الإسكان السعودية تسجيل المواطنين الراغبين في تملك مساكن عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "إسكان"، الجمعة المقبل.

ويمكن للمتقدمين للحصول على قرض الإسكان الاختيار بين "أرض مع قرض" أو "قرض فقط" أو "أرض مطورة فقط" أو "وحدة سكنية جاهزة" ويجري تحديد موقع المسكن بناءً على مكان عمل المتقدم.

ويأتي فتح باب التسجيل على القروض كمحاولة من وزارة الإسكان لمواجهة أزمة الإسكان الحادة التي تعاني منها المملكة العربية السعودية -أكبر اقتصاد عربي- ، حيث أظهرت دراسة بأن 78% من السعوديين يعيشون في شقق مستأجرة مقابل 22% فقط يمتلكون منازل خاصة.

ويُطلب من المواطنين الراغبين بالحصول على قروض الإسكان تقديم المستوى التعليمي، والاحتياجات الخاصة أو الأمراض المستعصية -إن وجدت-، ورقم المستفيد لدى الشؤون الاجتماعية -إن وجد-، ودرجة الإعاقة أو المرض المستعصي -إن وجد-، وعدد أيام الإقامة خارج المملكة خلال آخر 12 شهراً، وما إذا كان المتقدم سبق وأن تملك مسكناً ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرج فيه، بالإضافة إلى تقديم البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الإضافي، والعنوان البريدي، والوظيفة الحالية، ومكان العمل (المنطقة- المدينة) والدخل الوظيفي الشهري للأسرة، والدخل الإضافي للأسرة.