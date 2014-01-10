سعودي يستغل "الرقية الشرعية" للتحرش بالنساء

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المتهم يتنقل بين مختلف محافظات منطقة عسير، ويتحرش بسعوديات أثناء ممارسة عمله، ويصور هتك عرضهن ويبتزهن بالصور ومقاطع الفيديو.