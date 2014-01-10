سعودي يستغل "الرقية الشرعية" للتحرش بالنساء

أقدم مواطن سعودي يمتهن الرقية الشرعية على هتك عرض بعض النساء السعوديات وتصويرهن أثناء الرقية في عسير جنوب شرق المملكة العربية السعودية.
وكان الجاني يتنقل بين مختلف محافظات منطقة عسير لممارسة الرقية الشرعية، ويتحرش بسعوديات أثناء ممارسة عمله، ويصور هتك عرضهن ويبتزهن بالصور ومقاطع الفيديو.
وتلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شكاوى من بعض النساء اللائي وقعن في مصيدته وهتك عرضهن، لتجري الهيئة تحرياتها، وتلقي القبض عليه، إثر كمين، وتم إحالته إلى الجهات المختصة.
يُذكر أن الرقية الشرعية تنتشر بكثرة في السعودية، وتقوم على محاولات إخراج الجن من أجساد الممسوسين رقاة شرعيون يخضعون لدورات لممارسة الرقية، وتنتشر في المملكة محاضرات وندوات حول الموضوع، كما تتابع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم السماح للرقاة غير المرخص لهم بمزاولة المهنة.