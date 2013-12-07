اليمن: غالبية منفذي الهجوم على وزارة الدفاع سعوديون

أعلن المحققون أن منفذي الهجوم الكبير على موقع وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء الذي خلف 56 قتيلا وتبناه تنظيم القاعدة كانوا بغالبيتهم من السعودية.

وفي تقرير أولي نشرته السبت وسائل الإعلام الرسمية اليمنية أوضحت لجنة التحقيق "إن الإرهابيين (...) غالبيتهم يحملون الجنسية السعودية وهم باللباس العسكري المموه".

وقدرت اللجنة "عدد الإرهابيين بإثني عشر" نفذوا هجوم الخميس الذي أسفر عن سقوط 56 قتيلا و215 جريحا من المدنيين والعسكريين بينهم رعايا أجانب.

وأعلنت اللجنة الامنية العليا الخميس مقتل 52 شخصا واصابة 167 اخرين بجروح بينهم تسعة اصاباتهم خطرة. وقتل في الهجوم أيضا خمسة أطباء هم ألمانيان وفيتناميان ويمنية وكذلك ثلاث ممرضات، فيليبينيتان وهندية، بحسب اللجنة الأمنية العليا

وتبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره الولايات المتحدة الذراع الأخطر في الشبكة المتطرفة الجمعة الهجوم على مجمع وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، موضحة في بيان أن هدف الهجوم كان قاعة تحكم بالطائرات بدون طيار التي تشن غارات منتظمة على المقاتلين في هذا البلد.

وقد ركز المهاجمون هجومهم على المستشفى العسكري للمجمع الكبير الذي يضم الوزارة عند مدخل مدينة صنعاء القديمة.

وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب المنبثق عن اندماج فروع يمنية وسعودية في الشبكة المتطرفة، استغل ضعف السلطة المركزية في اليمن في العام 2011 مع الحراك الاحتجاجي الشعبي ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتعزيز قوته في البلاد وخصوصا في شرقها وجنوبها.