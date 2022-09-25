نقل فريد الديب للمستشفى في حالة صحية حرجة

نُقل فريد الديب، أحد أشهر المحامين في مصر إلى المستشفى، اليوم الأحد، في حالة صحية حرجة.

وقال أشرف نبيل، المحامي ومدير مكتب فريد الديب السابق في تصريحات لـ“إرم نيوز“، ”إن الديب تعرض لمضاعفات صحية تطلبت نقله للمستشفى“.

واختتم نبيل حديثه: ”تم نقله للمستشفى في حالة صحية حرجة، ونسأل الله له الشفاء“.

وكان فريد الديب قد خرج من المستشفى، الأسبوع الماضي، بعد إجراء فحوصات طبية تتعلق بمرض سرطان الدم.

يشار إلى أن فريد الديب أعلن، في وقت سابق، أن حالته الصحية أجبرته على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.

وقال الديب عن ذلك: ”شرفت بشغلي والعمل في المحاماة لمدة 80 عامًا، وأعاني حاليا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي“.