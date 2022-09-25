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مصر

نقل فريد الديب للمستشفى في حالة صحية حرجة
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2022 11:18 GMT
تاريخ التحديث: 25 سبتمبر 2022 13:05 GMT

نقل فريد الديب للمستشفى في حالة صحية حرجة

نُقل فريد الديب، أحد أشهر المحامين في مصر إلى المستشفى، اليوم الأحد، في حالة صحية حرجة. وقال أشرف نبيل، المحامي ومدير مكتب فريد الديب السابق في تصريحات لـ"إرم

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المصدر: صلاح شرابي - إرم نيوز

نُقل فريد الديب، أحد أشهر المحامين في مصر إلى المستشفى، اليوم الأحد، في حالة صحية حرجة.

وقال أشرف نبيل، المحامي ومدير مكتب فريد الديب السابق في تصريحات لـ“إرم نيوز“، ”إن الديب تعرض لمضاعفات صحية تطلبت نقله للمستشفى“.

واختتم نبيل حديثه: ”تم نقله للمستشفى في حالة صحية حرجة، ونسأل الله له الشفاء“.

وكان فريد الديب قد خرج من المستشفى، الأسبوع الماضي، بعد إجراء فحوصات طبية تتعلق بمرض سرطان الدم.

يشار إلى أن فريد الديب أعلن، في وقت سابق، أن حالته الصحية أجبرته على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.

وقال الديب عن ذلك: ”شرفت بشغلي والعمل في المحاماة لمدة 80 عامًا، وأعاني حاليا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي“.

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