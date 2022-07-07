إبراهيم عيسى: الإخوان يحاولون خلق "تعاطف زائف" مع قاتل نيرة أشرف

اتهم الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، يحاولون خلق حالة من ”تعاطف زائف“ مع قاتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف.

وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه ”حديث القاهرة“ الذي يعرض عبر شاشة ”القاهرة والناس“: ”هناك محاولة استخدام نفوذ إلكتروني وتنظيمي وجماعاتي عمل على خلق إحساس لتعاطف ذاتي أو مفبرك من قبل تيارات إسلامية أو جماعة الإخوان للتشويش المجتمعي في هذه القضية، وضرب علاقة الرجل بالمرأة في المجتمع وبث الخوف والرعب والذعر“.

وأضاف أن ”الإخوان يحاولون خلق تعاطف زائف في قضية قتل فتاة المنصورة وهناك حملات إخوانية تستهدف تشويه المرأة المصرية“.

وطالب عيسى أجهزة الدولة المصرية بـ“الإعلان عن من وراء هذه الحملات وصاحب رسائل الدية لأهالي الضحية نيرة، وناشر هذا الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأعلن المحامي المصري الشهير فريد الديب، قبول دفاعه عن محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف رسميا، بعد صدور الحكم ضده بالإعدام شنقا، مشيرا إلى أن أمامه 60 يوما من الآن وهي المدة القانونية المسموح خلالها بتقديم الطعن على الحكم.

وقضت محكمة الجنايات في مصر، يوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لقاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي.

وهزت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، بعدما رفضت طلبه المتكرر بالزواج منها، المجتمع المصري خلال الفترة الماضية.