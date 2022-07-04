تشييع جثمان المذيعة المصرية شيماء جمال (فيديو)

شيع مئات المواطنين المصريين، يوم الإثنين، جثمان المذيعة شيماء جمال، من مسجد ”السيدة نفيسة“ بالعاصمة القاهرة، إلى مثواه الأخير.

جاء ذلك بعد أيام من الجدل الدائر بشأن مقتلها شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، وصديقه.

وكانت أسرة المجني عليها، قد تسلمت جثتها من ثلاجة مشرحة الطب الشرعي، حيث بقيت الجثة لأيام حتى الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هويتها، في ظل بعض التشوهات في وجهها وجسدها، ودفن جثتها في حفرة لأيام قبل اكتشاف الجريمة.

وكانت مصادر قد كشفت لـ“إرم نيوز“، أمس الأحد، أن جثة المذيعة شيماء جمال لن تغسل بالماء كما هو متبع مع حالات الوفاة.

وأوضحت المصادر لـ“إرم نيوز“ أن ”جثة شيماء جمال بها الكثير من التشوهات، التي يصعب التعامل معها بالماء، حيث من المقرر غسلها ببودرة الأطفال“.

وقال المصدر: ”التشوهات كثيرة وسيتم الغسل ببودرة الأطفال بطريقة التيمم، كما أن الجسم منتفخ أيضا لوجوده منذ أيام داخل ثلاجة الطب الشرعي“.

وسمحت النيابة العامة في مصر، عصر أمس الأحد، بدفن جثمان شيماء جمال، بعد الحصول على التحاليل الوراثية المأخوذة من أسرتها، والتأكد من هويتها.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أعلنت منذ أيام عبر بيان رسمي، تفاصيل بشأن مقتل المذيعة شيماء جمال، بعد ساعات من القبض على زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة المتهم بارتكاب الجريمة.

وبينت النيابة أن صديق المستشار المتهم والذي قررت النيابة حبسه على ذمة القضية، كان شريكا في الجريمة وعلم بها قبل وقوعها، إلى جانب مشاركته في دفن الجثة مقابل مبلغ مالي يحصل عليه من زوج المجني عليها.