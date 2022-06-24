محكمة مصرية: الزخم الإعلامي بشأن قضية نيرة أشرف لن يؤثر على عدالة القضاء

أصدرت محكمة استئناف المنصورة، اليوم الجمعة، بيانًا صحفيًا أوضحت خلاله أن الزخم الذي تشهده المنابر الإعلامية حول قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، والذي ستبدأ أولى جلسات المحاكمة بشأنها، الأحد المقبل، لن تؤثر على القضاء والقضاة.

وأحال النائب العام المصري، الأربعاء، الشاب محمد عادل، المتهم بقتل زميلته بجامعة المنصورة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة، الأحد المقبل 26 يونيو الجاري، لمحاكمته.

وقال البيان الصادر عن محكمة الاستئناف: ”عقب ما أمر به القاضي عبد الرازق محمد عبد الرحمن، رئيس محكمة استئناف المنصورة بتحديد جلسة، الأحد المقبل 26 يونيو، لنظر قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وقد لاحظت المحكمة زخمًا إعلاميًا حول تلك القضية بشكل مكثف وتناول فيه بعض من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعض الأمور ظنًا من البعض أن ذلك قد يؤثر على القضاء والقضاة“.

وأضاف البيان: ”لذلك ونظرًا لكثرة عدد المهتمين بحضور جلسات تلك القضية فقد أصدر المستشار مدحت الحسيني رئيس المكتب الفني بالمحكمة، بالتشاور مع رئيس الدائرة التي ستنظر القضية عدة قرارات منها أن انعقاد الجلسة الأولى سيكون، يوم الأحد 26 يونيو، في الساعة الحادية عشرة صباحًا بالقاعة رقم 2 جنايات“.

وأشار البيان إلى أن السماح بدخول القاعة لكل الجلسات سيكون عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور“.

وأوضح البيان أنه ”لن يسمح إلا للمفوض رسميًا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة“.

وأكد البيان أن ”أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط“.

وفي ختام البيان أهابت المحكمة بالجميع أن يتحلّوا بالهدوء والثقة التامة في قضاء وقضاة المحكمة، وأن أيًا مما يثار لن يؤثر بأي نوع من التأثير على عدالة القضاء فهي أمانة نتحملها بكل شرف، بحسب تعابير البيان.