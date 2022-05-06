الداخلية المصرية تنفي اعتداء ضابط على مواطن ووضعه داخل صندوق سيارة

نفت وزارة الداخلية المصرية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتداء ضابط يدعى سميح أشرف، على أحد المواطنين، ووضعه داخل صندوق سيارة.

وأصدرت الداخلية المصرية بيانا فجر الجمعة، جاء فيه أنه ”لا صحة لما تم تداوله من جانب أحد العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو ادعى خلاله أحد الأشخاص أنه ملازم شرطة سميح أشرف ويقوم بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة“.

وأكد البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها في فيسبوك، أن ”ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، ويأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام“.

وأضاف: ”تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه، مفبرك، ولا يوجد ضابط شرطة يحمل الاسم المشار إليه بمقطع الفيديو، وجارى استكمال فحص السيارة المشار إليها“.

يذكر أن وزارة الداخلية في مصر تحرص على متابعة كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وتوجهاتها، لكشف الحقائق أمام الرأي العام لحسم الجدل.

وتؤكد وزارة الداخلية المصرية باستمرار، أنها تواجه العديد من الشائعات التي تُتهم جماعة الإخوان بإثارتها بين الحين والآخر، ”لتشويه صورة مؤسسات الدولة في الخارج“.

من جانبها، تصدر النيابة العامة المصرية بين فترة وأخرى بيانات رسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، واتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالحبس أو القرارات ضد المتهمين في القضايا المثيرة الجدل.