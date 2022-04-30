عقب حظره في مصر.. إدارة تطبيق نبض ترد

قالت إدارة تطبيق نبض، السبت، إن التطبيق لم يتعرض لأي عملية اختراق، مشيرة إلى أن المصادر في التطبيق لديها لوحة التحكم الخاصة بها لنشر محتواها الخاص.

وأضافت الإدارة، في بيان، إن المنصة مؤمنة بجميع وسائل الأمن والحماية المتبعة عالميا.

وأوضح البيان أن تطبيق نبض“لا يقوم بتحرير أو كتابة أي خبر، وكافة الأخبار المتواجدة في التطبيق تنشر عبر حسابات المصادر الإخبارية“.

ويأتي البيان عقب إعلان وسائل إعلام محلية في مصر، مساء الجمعة، عن وقف عمل تطبيق ”نبض“ الإخباري في البلاد، وذلك بعد اختراقه من قبل مجهولين.

وأفادت فضائية ”إكسترا نيوز“ المصرية في خبر عاجل، بأن مخترقي التطبيق قاموا ببث بعض الأخبار الكاذبة من خلاله.

ولفتت القناة إلى أن ”عناصر مجهولة قامت باختراق تطبيق ”نبض“ لبث أخبار كاذبة عبره، وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق، واتخاذ اللازم حيال الموقع“.

وبحسب صور متداولة، نشر مجهولون خبرًا كاذبًا على حساب ”إكسترا نيوز“ في التطبيق، حول وفاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

و“نبض“ تطبيق عربي مجاني يقدم الأخبار المحلية، والعالمية، والسياسية، والرياضية، و التقنية، والصحية.

ويستخدم تطبيق ”نبض“ ملايين العرب والمصريين، وذلك لمتابعة آخر الأخبار والتطورات عبر الهاتف المحمول من المصادر الخبرية المعروفة.

وبعد إعلان غلق التطبيق في مصر منذ ساعات، لم يتمكن مستخدمو التطبيق من متابعة أي أخبار خاصة على التطبيق، حيث تم تنفيذ القرار على الفور.

وغالبًا ما تتعرض الحسابات والمواقع الخاصة بكبار الشخصيات العامة، أو المواقع الوزارية في مصر وغالبية دول العالم، للاختراق وبث الأخبار الكاذبة والشائعات.