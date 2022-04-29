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إغلاق تطبيق "نبض" في مصر بعد اختراقه وبث أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 29 أبريل 2022 17:55 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2022 18:35 GMT

إغلاق تطبيق "نبض" في مصر بعد اختراقه وبث أخبار كاذبة

أعلنت وسائل إعلام محلية في مصر، مساء الجمعة، عن وقف عمل تطبيق "نبض" الإخباري في البلاد، وذلك بعد اختراقه من قبل مجهولين. وأفادت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية في

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المصدر: صلاح شرابي - إرم نيوز

أعلنت وسائل إعلام محلية في مصر، مساء الجمعة، عن وقف عمل تطبيق ”نبض“ الإخباري في البلاد، وذلك بعد اختراقه من قبل مجهولين.

وأفادت فضائية ”إكسترا نيوز“ المصرية في خبر عاجل، بأن مخترقي التطبيق قاموا ببث بعض الأخبار الكاذبة من خلاله.

ولفتت القناة إلى أن ”عناصر مجهولة قامت باختراق تطبيق نبض لبث أخبار كاذبة عبره، وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع“.

و“نبض“ تطبيق عربي مجاني يقدم الأخبار المحلية والعالمية والسياسية والرياضية و التقنية والصحية.

ويستخدم تطبيق ”نبض“ ملايين العرب والمصريين، وذلك لمتابعة آخر الأخبار والتطورات عبر الهاتف المحمول من المصادر الخبرية المعروفة.

وبعد إعلان غلق التطبيق في مصر منذ ساعات، لم يتمكن مستخدمو التطبيق من متابعة أي أخبار خاصة على التطبيق، حيث تم تنفيذ القرار على الفور.

وغالباً ما تتعرض الحسابات والمواقع الخاصة بكبار الشخصيات العامة، أو المواقع الوزارية في مصر وغالبية دول العالم، للاختراق وبث الأخبار الكاذبة والشائعات.

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