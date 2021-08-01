السيسي يتفق مع وزير خارجية الجزائر على الدعم الكامل للرئيس التونسي

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق خلال لقاء مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، على الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد.

وأضاف بيان الرئاسة، أنه تم ”التوافق على دعم من شأنه صون الاستقرار في تونس، وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي حفاظا على مقدراته وأمن بلاده“.

وجاء أيضا في البيان، أنه تم ”مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة، من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا“.

كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد السيسي موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل، وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر، مع التشديد في هذا الإطار على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية، وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.