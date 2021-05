مصر وكينيا توقعان اتفاقية ثنائية للتعاون الدفاعي

وقعت مصر وكينيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية فنية للتعاون الدفاعي، بحسب بيان لوزيرة الدفاع الكينية مونيكا جمعة، نشر على الموقع الرسمي للوزارة.

ووفق البيان، وقعت الاتفاقية بين وفد من القوات المسلحة المصرية برئاسة رئيس الأركان الفريق محمد فريد، والوزيرة الكينية جمعة، ورئيس أركان الدفاع الكيني روبرت كيبوتشي.

@CSDefence_Kenya Amb Dr Monica Juma and CDF Gen Robert Kibochi, this morning hosted a delegation from the Egyptian Armed Forces led by the Chief of Staff Lt Gen Mohamed Farid Hegazy. A Technical Agreement on Defence Cooperation was signed. @EgyArmySpoxhttps://t.co/CQENLBonOG pic.twitter.com/2COHynUmar

— Kenya Defence Forces (@kdfinfo) May 26, 2021