مصر وكينيا توقعان اتفاقية ثنائية للتعاون الدفاعي

وقعت مصر وكينيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية فنية للتعاون الدفاعي، بحسب بيان لوزيرة الدفاع الكينية مونيكا جمعة، نشر على الموقع الرسمي للوزارة.

ووفق البيان، وقعت الاتفاقية بين وفد من القوات المسلحة المصرية برئاسة رئيس الأركان الفريق محمد فريد، والوزيرة الكينية جمعة، ورئيس أركان الدفاع الكيني روبرت كيبوتشي.

@CSDefence_Kenya Amb Dr Monica Juma and CDF Gen Robert Kibochi, this morning hosted a delegation from the Egyptian Armed Forces led by the Chief of Staff Lt Gen Mohamed Farid Hegazy. A Technical Agreement on Defence Cooperation was signed. @EgyArmySpoxhttps://t.co/CQENLBonOG pic.twitter.com/2COHynUmar — Kenya Defence Forces (@kdfinfo) May 26, 2021

وذكر البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعميق الشراكة بين البلدين في الأمور ذات المنفعة المتبادلة.

يذكر أن هذه الاتفاقية هي رابع اتفاقية دفاعية بين مصر ودول أفريقية لا سيما القريبة من منطقة حوض النيل خلال العام الجاري 2021؛ حيث وقعت مصر اتفاقية دفاع مع السودان في شهر مارس، وفي أبريل وقعت مصر وأوغندا مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، وفي الشهر نفسه وقع الجيشان المصري والبوروندي اتفاقية تعاون عسكري في مجالات التدريب والتمارين المشتركة.

وتأتي هذه الاتفاقات وسط تصاعد التوترات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، على خلفية النزاع القائم بشأن المرحلة الثانية لملء سد النهضة الإثيوبي، والخلافات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا.