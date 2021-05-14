مصر تفتح معبر رفح لنقل مصابي غزة

قررت السلطات المصرية اليوم الجمعة فتح معبر رفح البري الواقع جنوب قطاع غزة يوم غد السبت، لاستقبال المصابين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، المستمر لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت تقارير إخبارية بأن السلطات في مصر ”قررت فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية من الفلسطينيين، وتقديم العلاج لهم في مستشفيات العريش شمال سيناء“.

عاجل | #مصر تعلن فتح معبر رفح غدا لاستقبال جرحى الاعتداء الإسرائيلي على #غزة#غزة_تحت_القصف — قناة الغد (@AlGhadTV) May 14, 2021

وأوضحت المصادر أن القرار المصري ”جاء بعد اتصالات تمت أمس الخميس، بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية حول إمكانية استقبال مصابي القطاع المحاصر“.

وقال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، إن هناك استعدادات لإرسال جرحى قطاع غزة للعلاج في مصر، لافتا إلى أن ذلك ”بناء على عرض مصري بتقديم المساعدة“.

يشار إلى أن 122 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بينهم 31 طفلا و20 سيدة، في حين أصيب 900 آخرون بجراح متفاوتة.