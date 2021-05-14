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مصر تفتح معبر رفح لنقل مصابي غزة
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 17:13 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 18:15 GMT

مصر تفتح معبر رفح لنقل مصابي غزة

قررت السلطات المصرية اليوم الجمعة فتح معبر رفح البري الواقع جنوب قطاع غزة يوم غد السبت، لاستقبال المصابين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، المستمر لليوم الخامس

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المصدر: غزة - إرم نيوز

قررت السلطات المصرية اليوم الجمعة فتح معبر رفح البري الواقع جنوب قطاع غزة يوم غد السبت، لاستقبال المصابين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، المستمر لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت تقارير إخبارية بأن السلطات في مصر ”قررت فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية من الفلسطينيين، وتقديم العلاج لهم في مستشفيات العريش شمال سيناء“.

وأوضحت المصادر أن القرار المصري ”جاء بعد اتصالات تمت أمس الخميس، بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية حول إمكانية استقبال مصابي القطاع المحاصر“.

وقال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، إن هناك استعدادات لإرسال جرحى قطاع غزة للعلاج في مصر، لافتا إلى أن ذلك ”بناء على عرض مصري بتقديم المساعدة“.

يشار إلى أن 122 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بينهم 31 طفلا و20 سيدة، في حين أصيب 900 آخرون بجراح متفاوتة.

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