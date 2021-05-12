مصر تعلن الطوارئ في مستشفيات سيناء لاستقبال جرحى غزة

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء المصرية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بمستشفياتها في ضوء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، مبدية استعدادها لاستقبال أي من الحالات القادمة من القطاع.

ونقل موقع صحيفة الوطن المحلية عن مدير صحة سيناء، الدكتور طارق شوكة، قوله: ”تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض“.

وأضاف شوكة أن مستشفيات شمال سيناء على قدر كبير من المسؤولية ولها تجارب في علاج المرضى والمصابين، وأن أطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات مصرية يتواجدون بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع في مستشفى العريش العام، لافتًا إلى إعلان حالة الطوارئ وفتح جميع الأقسام، وتهيئة قسم العمليات والباطنية، بالإضافة إلى قسم الاستقبال.

من جانبه، استعد مرفق إسعاف شمال سيناء، من خلال التمركز في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لنقل الحالات المستعصية للمحافظات الأخرى، والعمل على فتح اتصال مباشر مع جميع المستشفيات طوال 24 ساعة.

وكان محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، قد أكد أن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة بإضافة كوادر جديدة وفتح أقسام أخرى بالمستشفى ورفع حالة الطوارئ.