مصر تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، فشل المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، التي عقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا برعاية الاتحاد الأفريقي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن ”جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 أبريل 2021، لم تحقق تقدما ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات“.

وبين المتحدث أن ”إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث. ورفضت كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية، لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية“.

وأضاف أن أديس أبابا رفضت ”مقترحا مصريا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان، بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي، وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة“.

وأوضح متحدث الخارجية المصرية، أن المواقف السابقة تثبت ”بما لا يدع مجالا للشك، قدر المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح؛ مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات“.

تعنت إثيوبي

وذكر بيان الخارجية المصرية، أن ”هذا الموقف يكشف مجددا غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيدا، ولا ينطلي عليه“.

وأكد السفير أحمد حافظ أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق جدول زمني محدد للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة، وزيادة الاحتقان في المنطقة.

انتهاك القانون الدولي

في السياق، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن خطوات إثيوبيا الأحادية تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وفق رويترز.

وكان متحدث باسم الخارجية السودانية قال، في وقت سابق لموقع الشرق الإخباري، إن هناك تباعدا بين مواقف وفود السودان ومصر وإثيوبيا، وخلافا كبيرا على مضمون البيان الختامي المشترك لجولة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي استضافتها الكونغو، الأحد والإثنين؛ بحثا عن حل للأزمة المستمرة منذ سنوات.

وأضاف المتحدث منصور بولاد، أن بلاده سترفض البيان المشترك لو لم يتضمن ما تم التوافق حوله، والنقاط الخلافية بين البلدان الثلاثة حول منهجية التفاوض، مؤكدا اعتزام الخرطوم إصدار بيان منفرد إذا لم يتم التوافق على بيان مشترك يعبر عما حدث في اجتماعات العاصمة الكونغولية كينشاسا.