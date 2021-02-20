مصر.. تسوية مالية وتصالح مع وزير سابق ورجل أعمال بـ84 مليون دولار

أعلنت السلطات المصرية مساء السبت، عن تسوية مالية وتصالح مع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال محمد مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وقالت في بيان، إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وقعت تعاقدا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا التي تتصل بشكل أساسي بالتربح والإضرار بالمال العام.

وأشارت إلى أنه تم توقيع عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من سليمان وراسخ؛ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

ولفتت إلى أنه بلغ إجمالي ما قدم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره 1.315 مليار جنيه (نحو 84 مليون دولار).

تجدر الإشارة إلى أن التسوية جاءت بعد طلبين تم تقديمهما من المتهمين إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

يُذكر أن محمد إبراهيم محمد سليمان، الذي كان وزير إسكان سابق صادر بحقه حكم نهائي بالسجن المشدد ثلاثة أعوام في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016، في اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية أرض شركة «سوديك» في الشيخ زايد، وصدر حكم بالسجن خمسة أعوام على محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في القضية عينها.