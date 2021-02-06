السيسي: حالة الثورة لم تخمد داخل المصريين

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إن حالة الثورة والغضب لم تخمد بعد داخل المصريين، لافتًا إلى أن الدولة تراعي عدم زيادة الأعباء على الناس.

وتحدث السيسي خلال مداخلة له عبر برنامج ”الحكاية“، مع الإعلامي عمرو أديب عن أزمة الزيادة السكانية، وتساءل:“يا ترى منتبهين لحجم الأزمة ولا لا؟“.

وأوضح السيسي أن الزيادة السكانية أساس كل المشاكل، وكانت قضية الرؤساء السابقين: عبدالناصر، والسادات، ومبارك، وستظل قضيتنا.

وقال الرئيس المصري:“لن أستطيع بمفردي حل الأزمة، ولابد من مساعدة، من ينجب 4 أفراد.. أنت منتبه هتأكلهم منين، وهيعيشوا إزاي؟“.

وتابع السيسي:“ليه وصلنا لكده، العدد لما يزيد الدولة لن تتحمل ذلك، ومن بين مطالب الثورة العيش، فمن أين يأتي هذا في ظل الزيادة السكانية؟“.

وفيما يتعلق بأزمة مخالفات البناء، قال السيسي، إن هذه المشكلة ظهرت في وقت غياب الدولة، وإجراءات التصالح هذه حتى لا تتفاقم الأزمة.

وأشار إلى أن مصر ستبدأ خطة تطوير 4500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه، مبينًا:“لن أستطيع إخراج السكان المخالفين من منازلهم دون توفير مساكن لهم“.