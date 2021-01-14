مصر تستقبل أول رحلة طيران قادمة من الدوحة

استقبل مطار برج العرب الدولي في محافظة الإسكندرية المصرية، اليوم الخميس، أول رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية قادمة من مطار الدوحة، لنقل بعثة منتخب قطر للرجال لكرة اليد للمشاركة في بطول كأس العالم لكرة اليد.

وبحسب بيان، قدمت السلطات المختصة بمطار برج العرب المصري، كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية المتفق عليها مسبقا من جانب اللجنة المنظمة للبطولة.

وخرجت بعثة المنتخب القطري من الدائرة الجمركية لمطار برج العرب الدولي داخل أتوبيسات معقمة، وأجرى فريق من الحجر الصحي بالمطار تحليل عينة من الدم لأفراد البعثة؛ للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا.

وأمنت السلطات الأمنية المختصة بمطار برج العرب الدولي، مغادرة بعثة المنتخب القطري إلى أحد الفنادق الذي ستقيم فيه البعثة لأداء مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد.

ورفعت مصر الحظر عن رحلات الطيران القطري، بدءًا من أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تفعيل بيان قمة العلا.

وقالت سلطة الطيران المدني المصري في بيان، إنه تم رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية لعبور الأجواء المصرية.

ويأتي هذا القرار بعد إغلاق المجال الجوي بين مصر وقطر، لمدة قاربت 3 أعوام ونصف العام، حيث أغلقت وزارة الطيران المدني الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية في 6 يونيو العام 2017.