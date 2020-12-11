مصر.. مقتل قبطي وإصابة 2 في حادثة طعن بالإسكندرية

قُتل مواطن مصري وأصيب اثنان آخران، إثر هجوم نفذه 3 أشخاص ضد مجموعة من الأقباط في المحلات التجارية الخاصة بهم، والتي تقع بجوار كنيسة ”الشهيدة دميانة“ بمحافظة الإسكندرية.

وقال مصدر أمني، إن 3 أشخاص هاجموا مجموعة من الأقباط داخل محالهم، بمنطقة الورديان في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن المهاجمين طعنوا 3 أقباط بسلاح أبيض، لقى أحدهم مصرعه على الفور إثر طعنه في منطقة الرقبة، بينما الاثنين الآخرين في حالة خطرة، وجرى إدخالهم العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى مرتكبي الحادث والقبض عليهم، مشيرا إلى أنهم ينتمون لأسرة واحدة.

ولفت إلى أنه كان هناك محاولة اعتداء على كاهن كنيسة ”الشهيدة دميانة“ من قبل نفس الأشخاص، قبل يوم واحد من الحادث، أثناء قيادته لسيارته، لكنه استطاع الإفلات منهم دون أن يلحقوا به أذى.

وبين أن هناك تواجدا أمنيا كبيرا في محيط الكنيسة، وسط حالة غضب بين أهالي المعتدى عليهم.