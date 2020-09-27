بمظاهرة مفبركة.. قناة مصرية تورط إعلام الإخوان وقطر في سقطة مهنية (فيديو)

كشفت قناة إكسترا نيوز المصرية، السبت، عن سيناريو تورط قناة الجزيرة القطرية وإعلام جماعة الإخوان الذي يبث من تركيا في سقطة مهنية عبر بثهم مظاهرة ”مصطنعة“ دون التثبت من حقيقتها.

جاء ذلك في حلقة خاصة قدمها الإعلامي المصري خالد صلاح مع الإعلامي يوسف الحسيني مساء السبت.

وكشف صلاح، عن كواليس فيديوهات عرضتها الجزيرة والقنوات الإخوانية، لمظاهرة في منطقة نزلة السمان، والذي بين أنها ”مفبركة“ وفيلم تم تجهيزه من قبل الشركة المتحدة، بتجميع مجموعة من المواطنين وتصويرهم على أنهم يتظاهرون ضد النظام المصري.

وقال إنه تم إرسال هذه الفيديوهات إلى قناة الجزيرة والمنصات الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان في الخارج، وتم بثها على أنها مظاهرات حقيقية في ما أطلق عليه ”جمعة الغضب“.

المتحدة للإعلام لقنوات الإخوان: شكرا لحسن تعاونكم.. كواليس مظاهرات نزلة السمان الحقيقية المتحدة للإعلام لقنوات الإخوان: شكرا لحسن تعاونكم.. كواليس مظاهرات نزلة السمان الحقيقية

Extra News Posted by Extra News on Saturday, September 26, 2020

وتابع: ”صورنا الفيديو ده وبعتناه ليهم، ومعتز مطر وكل القنوات بتاعتهم كمان ذاعته عشان تبين إن في زحف على القاهرة والجيزة، لكن طبعًا دول كذابين، ومش قادر أصدق الحماس على التزييف والخداع والكذب“.

وأضاف أن ”قناة الجزيرة لم تُكلف نفسها في إرسال أحد إلى المنطقة يُؤكد صدق المظاهرة من عدمه، وما زالت تُكرر نفس الأخطاء بنشر نفس الفيديوهات، وتضليلها للمواطنين بنشر أمور غير حقيقية، في حين أنها تصف نفسها بالمهنية والشفافية“.