عضو بمجمع البحوث الإسلامية في مصر: مشاهدة قنوات الإخوان "حرام شرعا"

اعتبر عضو مجمع البحوث الإسلامية في مصر، الدكتور عبدالله النجار، أن مشاهدة قنوات جماعة الإخوان المسلمين، ”حرام شرعا“.
وقال النجار في حديث لقناة ”صدى البلد“ المصرية: ”لا يجوز مشاهدة قنوات جماعة الإخوان التي تحرض على العنف والقتل، لأن مشاهدتها حرام شرعا“.
وأضاف مهاجما ما تقدمه تلك القنوات: ”من يستمع للفتنة فهو مشارك في صنعها“.
وشدد أن ”من يتابع هذه القنوات التي تحرض ضد الوطن، يجب عليه شرعًا أن يغلقها فورًا، لأنه يكون كمن يشاهد مشهدًا حراما أو منافيا للأخلاق“.
وتابع أن هذه الشاشات ”تقدم أمورا منافية للدين وللأخلاق، ولا يجوز مشاهدتها“.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=714&v=Dexhmllt-IA&feature=emb_title