عضو بمجمع البحوث الإسلامية في مصر: مشاهدة قنوات الإخوان "حرام شرعا"

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اعتبر عضو مجمع البحوث الإسلامية في مصر، الدكتور عبدالله النجار، أن مشاهدة قنوات جماعة الإخوان المسلمين، "حرام شرعا". وقال النجار في حديث لقناة "صدى البلد"