سفير روسيا لدى مصر: نبذل جهودا لتجنب الخط الأحمر في ليبيا

قال السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، إن بلاده ”تبذل جهودا كبيرة“ لتجنب الخط الأحمر الذي أعلنت عنه القاهرة في ليبيا، فيما أشار إلى أن موسكو تحاول إقناع إثيوبيا بحل أزمة سد النهضة ”سلميا“.

وأضاف بوريسينكو، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الأحد، إن ”إعلان القاهرة مهد الطريق لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا“، لافتا في الوقت ذاته إلى أن روسيا ”تتفهم مخاوف مصر على أمنها القومي، نتيجة تواجد أعداد كبيرة من المتشددين في ليبيا، وهذا يمثل أيضا تهديدا لروسيا وأمريكا والعالم أجمع“.

وتابع: ”نبذل جهودا كبيرة لتجنب الخط الأحمر سرت- الجفرة الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجري مشاورات مع تركيا للتوصل لوقف إطلاق دائم في ليبيا“.

وبشأن ملف سد النهضة، أشار السفير الروسي إلى إن بلاده ”تدرك المعنى الاستراتيجي لنهر النيل لمصر وشعبها، ونحاول إقناع إثيوبيا بتسوية النزاع سلميا دون أذى لجيرانها“.

وأوضح: ”روسيا أرسلت عدة مناشدات لإثيوبيا للمطالبة بالالتزام بمسار المفاوضات والتوصل لاتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة“.

وأعلنت القاهرة، الجمعة الماضية، اتفاق اللجنة الفنية المصغرة من الدول الثلاث: مصر، والسودان، وإثيوبيا، على إعداد مسودة أولية تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق بشأن سد النهضة.

وتضمن بيان صادر عن وزارة الري في مصر، أن اجتماع اللجنة الفنية المصغرة والمكونة من عضو فني وعضو قانوني لكل دولة أعقبه اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك استكمالًا للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتوافق وزراء الدول على الخطوات المستقبلية، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها، اليوم الجمعة، ولغاية الـ 28 من الشهر الجاري.