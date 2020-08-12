مصر: استهداف تركيا لمركبات حرس الحدود العراقي انتهاك مرفوض

أدانت مصر يوم الأربعاء استهداف طائرة مُسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة ”سيدكان“ شمال العراق يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين.

ووصف البيان الصادر عن الخارجية المصرية، الاستهداف التركي بأنه يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق، وتهديدا جديدا للأمن والاستقرار الإقليمي

وأكد البيان على تضامُن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب العراق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية.

وشددت الخارجية في بيانها، على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.



وكان الجيش العراقي قد أعلن يوم الثلاثاء، مقتل ضابطين نتيجة اعتداء تركي من خلال طائرة مسيرة.