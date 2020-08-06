مصر.. إخلاء سبيل الناشط السياسي المعارض محمد القصاص

أخلت النيابة العامة في مصر، الخميس، سبيل الناشط السياسي المعارض محمد القصاص نائب رئيس حزب ”مصر القوية“.

وكانت النيابة قد وجهت إلى القصاص، تهمة ”الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها“.

وأسندت إليه أيضا تهم ”نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها“.

يذكر أن القصاص كان عضوا في جماعة الإخوان، لكنه انفصل عنها. وقبل عامين ألقت قوات الأمن القبض عليه.