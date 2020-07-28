رئيس المخابرات المصرية يبحث أزمة سد النهضة في السودان

يقوم رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، بزيارة، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، والتباحث حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية ”سونا“ أن“رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تلقى رساله شفهية من شقيقه الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين .

ووفق الوكالة السودانية، أطلع كامل رئيس مجلس السيادة الانتقالي على نتائج لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطورات سد النهضة، والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة.