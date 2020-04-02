مصر ترفع مكافأة الأطباء الجدد 5 أضعاف

كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن رفع مكافأة أطباء الامتياز (حديثي التخرج) بالمستشفيات، بأكثر من خمسة أضعاف، لتصبح 2200 جنيه شهريا (140 دولارا) بدلا من 400 جنيه.

وأطباء الامتياز، هم الأطباء الذين أنهوا دراستهم في كليات الطب ويقومون بالخدمة لمدة عام في المستشفيات بعد التخرج مباشرة.

وقال الوزير معيط، في بيان، إن القرار جاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليغطي حوالي 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويا.

وأشار إلى أن وزارة المالية أحالت 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة الأطباء.

وكان الرئيس السيسي وجه، قبل يومين، بأن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة بدل التعرض لخطر العدوى بنسبة 75% لأعضاء المهن الطبية، الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض، ليرتفع الحد الأدنى من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيها، بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه.