دعا لتقديم يد العون لكل المتضررين.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا (فيديو)

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في مصر، كلمة لمختلف دول العالم حول انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن أصبح خطرًا يهدد الإنسانية.

وقال الطيب: ”تعلمون أن عالمنا يعيش في رعب كبير وكرب شديد نتيجة للانتشار المتسارع لوباء كورونا المستجد الذي تسبب في إصابة مئات الآلاف ووفاة عشرات الألوف من البشر وأربك سير الحياة الطبيعية بعدما قطع أوصالها في كل أرجاء العالم“.

وأضاف أنه ”في ظل هذه الظروف القاسية وجب علينا دولا وشعوبا وأفرادا ومؤسسات أن يتحمل كل منا مسئوليته في مواجهة هذا الوباء وكبح جماحه“.

وأشار الدكتور الطيب، إلى أنه ”وجب التذكير بكل فخر بالتضحيات التي يبذلها الأطباء والممرضون ممن يخاطرون بأرواحهم وأنفسهم من أجل التصدي لعدو يتربص للإنسانية كلها، هذا وإن الجهود العظيمة التي يبذلها المسئولون لمحاربة الفيروس لتبعث الأمل في نفوسنا للتخلص من هذا الوباء، غير أن نجاحا في هذه المعركة يتوقف على تصميمنا على الاستمرار في تحمل المسئولية في عزم لا يلين وصرامة في تحمل المسئولية“.

وتابع قائلا: ”إني من مسئوليتي في الأزهر الشريف وانطلاقا من القاعدة الشرعية درء المفسد مقدم، والقاعدة الشرعية يزال الضرر الأكبر بالضرر الأصغر؛ يؤكد الأزهر الشريف أن الالتزام بالتعاليم الصحية التي تصدرها الجهات الصحية المختصة، والتي من بينها الاعتناء بالنظافة الشخصية والتقيد بعادة المباعدة الاجتماعية وإلغاء صلوات الجمع والجماعة قليلة كانت هذه الجماعات أو كثيرة والالتزام بأدائها في المنازل، كل هذه التعاليم في مصر هي ضرورات شرعية يجب التقيد بها ومن يخرج عليها يخرج على قوله تعالي و(لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)“.

وأردف شيخ الأزهر قائلا: ”مما يحرم شرعا في هذه الظروف إطلاق الشائعات وإفقاد الناس الثقة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الوطن والمواطنين، ورسالتي اليوم لإخوتي المصابين بفيروس كورونا في مصر إننا معكم بقلوبنا وأننا نصلي لله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل وأن يرحم من توفوا بالمرض“.

وعبر ”عن تضامن الأزهر الشريف مع كل الدول والشعوب التي تواجه تفشي فيروس كورونا، وتمد يد المساعدة لكل الأخوة في بقاع الأرض التي تقع في اختبار يكشف عن مدى صدقنا والتزامنا بالمبادئ السامية“.

ونصح شيخ الأزهر لكشف هذه الغمة، بـ“الأخذ بالأسباب الطبية والأساليب العلمية التي أمرنا الشرع الالتزام والتقيد بها وأن نكثر الصدقات وأن يلجأ المؤمنون لربهم لكشف الكرب وأن يلهم العلماء اكتشاف علاج هذا الفيروس الخطير“.