مصر تعلن حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت مصر فرض حظر التجوال رسميا، بجميع محافظات الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء من السابعة مساء حتي السادسة صباحا لمدة أسبوعين.

وقالت الحكومة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمجلس الوزراء، إن جميع المحالات سيتم غلقها بالكامل يومي الخميس والجمعة.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 5 حالات، وفقا للإحصائيات الرسمية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب ومصريان اثنان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة .

وأوضحت أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات من المصريين.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة. كما قررت الحكومة المصرية، تمديد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات مدة 15 يوما عقب الانتهاء المقرر يوم الـ29 من مارس، بالإضافة إلى تخفيض تعداد العاملين بالمصالح الحكومية وكافة الشركات التابعة للدولة 15 يوما إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي. وأفادت الحكومة في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بتعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقاري لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، كما أعلنت غلق كافة المحال التجارية من الـ5 مساء وحتى الـ6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت ولا يسري القرار على البقالات والصيدليات.

وأشارت إلى أنه سيجري تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورا على من سيخالف هذه القرارات وأن العقوبات تصل إلى غرامات مالية تبدأ من 4000 جنيه وتنتهي بالحبس.

وناشدت المواطنين الالتزام الكامل بهذه القرارات والتعاون الكامل مع كل أجهزة الدولة لتنفيذ القرارات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا