وفاة ثاني لواء في الجيش المصري بفيروس كورونا

توفى اللواء أركان حرب بالقوات المسلحة المصرية شفيع عبدالحليم، اليوم الاثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون ثاني حالة وفاة بالفيروس التاجي في الجيش المصري.

وأصيب اللواء شفيع عبدالحليم بفيروس كورونا خلال مشاركته في أعمال التطهير التي تنفذها القوات المسلحة، حسب صحيفة اليوم السابع.

ونشر اللواء عهدي محمود، قائد سابق بالقوات المسلحة المصرية عبر صفحته على الفيس بوك خبر الوفاة قائلا: ”اللهم إنا نستجير بك فكن لنا ولا تكن علينا.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولله ما أعطى ولله ما أخذ.. أخونا الغالي لواء أركان حرب شفيع عبدالحليم داود.. في رحمة الله ومغفرته.. ولا حول ولا قوة إلا بالله“.

اللهم انا نستجير بك فكن لنا ولاتكن علينا انا لله وانا اليه راجعون ولله مااعطي ولله ما اخذ اخانا الغالي لواء اركان حرب شفيع عبدالحليم داود في رحمة الله ومغفرته ولاحول ولا قوة الا بالله تم النشر بواسطة ‏عهدي محمود‏ في الاثنين، ٢٣ مارس ٢٠٢٠

وكانت الحالة الأولى مساء الأحد حيث أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وفاة اللواء خالد شلتوت وهو لواء أركان حرب بالجيش المصري، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال مشاركته في أعمال مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.