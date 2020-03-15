حميدتي بعد لقائه السيسي: السودان سيكون وسيطا في أزمة سد النهضة

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان الفريق محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، إن بلاده ستكون وسيطا في أزمة سد النهضة الأثيوبي.

وأوضح حميدتي في تصريحات صحفية له عقب لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، إن ”السودان جزء من سد النهضة وسيكون وسيطا بين الأشقاء للوصول إلى اتفاق“.

وأضاف أن ”هناك تفاوضا منذ زمن طويل (بشأن سد النهضة) وسلمنا الملف لرئيس مجلس الوزراء، وإن شاء الله لا ضرر ولا ضرار في أطراف سد النهضة“.

والتقى حميدتي السيسي وبحثا ”تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر“، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وقال راضي في بيان إن السيسي أكد خلال اللقاء على أن ”سياسة مصر دائما كانت سندا ودعما للسودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة“.

واستغرقت زيارة الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي، إلى القاهرة يومين، التقى خلالها وفدا من الجالية السودانية في مصر، للاطلاع على أحوالهم وسط الوضع الصعب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان القائم بأعمال السفارة السودانية في مصر، السفير خالد ابراهيم الشيخ، قد أكد في وقت سابق أن حميدتي أبلغ وفد الجالية بانتهاء مشكلة العالقين بمصر، بعد صدور قرار بفتح الحدود والمعابر البرية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد كشف سابقا أن المفاوضات مع الجانب الأثيوبي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة متوقفة تماما حاليا، لافتا إلى أن هناك نشاطا لدى أثيوبيا في الساحة الإعلامية بأطروحات تحمل الكثير من المغالطات ولا تدعو إلى التهدئة وطرح الأمور بغير حقيقتها.